HABER /  GÜNCEL

Son deprem Çankırı'da 3,7 şiddetinde oldu merkez üssü Çerkes ilçesi

ÇANKIRI 'da bugün bir dakika deprem meydana geldi. Çankırı'da saat 09:36'da 3,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Çerkes ilçesi olduğu açıklandı.

Çankırı'da deprem meydana geldi. Vatandaşlar yaşanan depremin ardından korku dolu anlar yaşarken, depremin büyüklüğünün 3,7 olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Çankırı'nın Çerkes ilçesi Hacılar mahallesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 9.36'da yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK sevici McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası! Skandal sözler
Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı
Fatih Altaylı: Fatih Terim zarar verdiği anda bırakır
YPG'ye verilen 150 saatlik süre bugün doluyor neler olacak?
Uluslararası piyasalarda dolar bakın kaçtan işlem görüyor!
Rusya'dan terör örgütü YPG'ye kritik çekilme uyarısı! Süre bugün doluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Liverpool'dan Uğurcan Çakır'a yakın markaj
Balık kokulu vajinal akıntı neden olur ağrı ve yanma da varsa...
Abdullah Avcı 'Galatasaray'ı yenmeden gitmem' demiş
Emre Belözoğlu 1 yıl daha devam edecek mi?
15 kurşun yedi tek başına hastaneye gitti
EYT ile erken emeklilik kimleri kapsıyor EYT son haberler neler?
Yorumlar