Abdullah Avcı 'Galatasaray'ı yenmeden gitmem' demiş

Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçı öncesi yaptığı değerlendirmede "Buraya gelirken yeni bir sayfa açtım. Pes edip mücadeleyi bırakacak değilim. Galatasaray maçını oynamadan asla istifa etmem.'' dediği ortaya çıktı.

Şampiyonluk hedefiyle geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası durumu tartışmaya açılan teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisini kazanarak yeniden hayata döndü.

Rövanş için sahaya çıktı

Siyah-beyazlı takım zirve yarışına tutunurken, istifası gündemde olan tecrübeli çalıştırıcı da rahat bir nefes aldı. Geçen sezon Başakşehir'in başında Fatih Terim'in Galatasaray'ına yenilerek şampiyonluğu kaybeden Avcı'nın rövanş olarak baktığı maça 'olmak ya da olmamak' prensibiyle çıktığı öğrenildi.

''Galatasaray maçını oynamadan asla istifa etmem''

Sabah'ın haberine göre; ligin 7. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi teknik heyetteki arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının, "Buraya gelirken yeni bir sayfa açtım. Pes edip mücadeleyi bırakacak değilim. Galatasaray maçını oynamadan asla istifa etmem. Özellikle o maçı bekliyorum. İnanıyorum her şey düzelecek" dediği ifade edildi.



Rövanşı aldı hava değişti

Ardından Alanyaspor maçını kazanan, Ankaragücü ile berabere kalıp Braga'ya yenilen Avcı, uzun süredir beklediği meydan okumayı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi. Hem Galatasaray'ı mağlup ederek geçen yılın rövanşını aldı hem de takımın havası derbi zaferiyle birlikte bir anda değişti.