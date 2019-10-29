PKK sevici McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası! Skandal sözler

Terör örgütü PKK sempatisi ile bilinen ABD'nin eski IŞİD'le Mücadele Temsilcisi McGurk, Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'ye yönelik küstah ithamlarda bulundu.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanının elinden aldığı plaket ile hafızalara kazınan ABD'nin eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, IŞİD elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Amerikan Washington Post gazetesi için skandal bir makale kaleme aldı.

Söz konusu makalede Türkiye'ye yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulunan McGurk "Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var" ifadelerini kullandı.

McGurk'un sözde makalesinin ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var. Bağdadi, Suriye'nin doğusunda veya Irak'ın batısındaki geleneksel bölgelerde değil, Türkiye sınırından birkaç kilometre uzakta, Türkiye'nin 2018 başından beri askeri gözlem noktalarıyla koruduğu İdlib'de bulundu. ABD'nin, sınırın hemen diğer tarafında bulunan NATO müttefiki Türkiye yerine yüzlerce kilometre uzaklıktaki Irak'tan kalkarak böyle bir operasyonu yapması da çok şey anlatıyor."

McGurk, YPG'li sözde komutandan plaket alırken..