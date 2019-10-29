Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in, Twitter'da "Ekrem İmamoğlu'nu seçimden sonra, cuma namazında gören oldu mu? Namaz kıldığını gören oldu mu" sorusu sosyal medyayı salladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımı konuşuluyor.

Gökçek, Twitter hesabında İmamoğlu'nun cami görüntülerinin seçim sonrası kesilmesini gündeme getirdi.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken cami cemaatiyle paylaştığı fotoğrafları ekleyen Gökçek, cuma namazı sorusunu sorup, "gören yer, tarih ve foto olarak twite ekleyebilir mi?" diye yazdı.

KİMSE YANLIŞ YORUMLAMASIN..

BENİMKİ SADECE MERAK..

EKREM İMAMOĞLU’NU SEÇİMDEN SONRA,

CUMA NAMAZINDA GÖREN OLDU MU?

NAMAZ KILDIĞINI GÖREN OLDU MU?

HERHANGİ BİR YERDE KUR’AN OKUDUĞUNU GÖREN OLDUMU?



GÖREN YER,TARİH VE FOTO OLARAK TWİTE EKLEYEBİLİR Mİ?



ESKİDEN BÖYLE TWİT ATARDI DA. pic.twitter.com/zevJjUfL26 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 29, 2019

Çok sayıda yorum geldi

Gökçek'in bu paylaşımına çok sayıda takipçi yorum yaptı. Kimileri destekledi, kimileri de Gökçek'i hedef aldı.