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Melih Gökçek'in Ekrem İmamoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı

İnternet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in, Twitter'da "Ekrem İmamoğlu'nu seçimden sonra, cuma namazında gören oldu mu? Namaz kıldığını gören oldu mu" sorusu sosyal medyayı salladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımı konuşuluyor.

Gökçek, Twitter hesabında İmamoğlu'nun cami görüntülerinin seçim sonrası kesilmesini gündeme getirdi. 

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken cami cemaatiyle paylaştığı fotoğrafları ekleyen Gökçek, cuma namazı sorusunu sorup, "gören yer, tarih ve foto olarak twite ekleyebilir mi?" diye yazdı.

Çok sayıda yorum geldi

Gökçek'in bu paylaşımına çok sayıda takipçi yorum yaptı. Kimileri destekledi, kimileri de Gökçek'i hedef aldı. 

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