Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'na övgüler yağdıran Şevval Sam'ın paylaşımı olay

Hem sesi hem de oyunculuğuyla milyonlarca seveni bulunan Şevval Sam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen kutlamaya katıldı. Sahneye çıkıp şarkı söyleyen Sam, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile pozunu paylaştı.