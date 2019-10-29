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Liverpool'dan Uğurcan Çakır'a yakın markaj

Liverpool scout ekipleri, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında genç kaleci Uğurcan Çakır'u yakın takibe aldı.

Süper Lig'in 9. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gol düellosu halinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi. Karşılıklı geçen mücadelede iki takım kalecileri resmen devleşti.

Bordo-mavili ekibin genç file bekçisi Uğurcan Çakır, birçok pozisyonda turuncu-lacivertli ekibe geçit vermedi. Son dönemlerde dev kulüplerin gözdesi olan milli kaleci, bu karşılaşmada takip altındaydı.

Liverpool scout eki Uğurcan'ı izledi
Birçok scout ekibinin 23 yaşındaki eldiveni izlemek için başvurduğu öğrenildi. Gözetimciler arasında Liverpool scout ekiplerinin de bulunduğu ifade edildi.

Birçok yabancı scout, Uğurcan'ı izlemek için akreditasyon yaptırırken Liverpool'un oyuncu takibi yapan ekibi de dün maçtaydı.

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