Falcao transferinde gerçek ortaya çıktı! Doktor bakın ne demiş?

Sakatlığından dolayı uzun zamandır forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Galatasaray'a sakat sakat transfer edildiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi büyük uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, 9 hafta sonunda sadece 180 dakika forma giydi. 3 maçta forma giyen Kolombiyalı golcünün sakatlığı sıkça konuşulurken Takvim Gazetesi bomba bir iddia ortaya attı.

''Oynamasını risk teşkil edecek bir durum yok''

Takım doktoru Yener İnce'nin Falcao'yla ilgili olarak, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasını risk teşkil edecek bir durum yok. Ancak ağrıları olduğunu söylüyor ve bu durumda oyuncuyu da zorla oynatamazsınız." dediği iddia edildi.

"Benim böyle bir açıklamam olmadı''

Yener İnce yaptığı açıklamayla bu sözleri yalanladı. İnce yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir açıklamam olmadı. Bu tarz açıklamalar kulübün resmi organlarından yapılır." ifadelerini kullandı. İnce, Instagram hesabınındaki story'sinde de aynı yöndeki açıklamasını paylaştı:

Falcao'nun tendonunda çökme belirledi

Yener İnce'nin Falcao'nun sakatlık problemini transfer öncesinde tespit ettiği ortaya çıktı. İnce, hem Monaco kulübünden gelen sonuçlarda hem de İstanbul'da yapılan sağlık taramalarında Falcao'nun tendonunda çökme belirledi.





"Bu sakatlık başımızı ağrıtabilir"

İnce'nin teknik heyet ve yönetime "Bu sakatlık başımızı ağrıtabilir" ifadesini kullandığı da öğrenildi. Ama doktorun bu şok ifadesine rağmen büyük taraftar baskısı nedeniyle Falcao'nun transferi gerçekleşti.





Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Kulübü de Falcao'nun sakatlığıya ilgili ilk kez açıklama yaptı. Kolombiyalı yıldızın 'aşil tendinopatisi' teşhisi ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.