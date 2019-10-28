Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan 'evinize dönün' diyen taraftara flaş yanıt
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram üzerinden kendisine 'evinize dönün' yazan bir takipçisine çok konuşulacak bir cevap verdi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi büyük uğraşlar sonucu Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao, 9 hafta sonunda sadece 180 dakika forma giydi. 3 maçta forma giyen Kolombiyalı golcünün sakatlığı sıkça konuşulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar, bu duruma isyan etti.
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram üzerinden kendisine 'evinize dönün' yazan bir takipçisine çok konuşulacak bir cevap verdi. İlk olarak takipçisinden özür dileyen Taron, ardından Galatasaray'da kalarak savaşmaya devam edeceklerini belirtti.
''Burada kalıp, takım için savaşacağız'': Lorelei Taron'ın açıklamaları şu şekilde; ''Seni üzdüğüm için çok özür dilerim. Ancak Galatasaray şu an bizim evimiz. Burada kalıp, takım için savaşacağız."
Lorelei Taron'ın bu yorumu kısa süre içerisinde yüzlerde beğeni aldı.