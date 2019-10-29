'Türkiye PYD ile görüşmeli ve anlaşmalıdır' dedi mi? Alçı sert konuştu

Nagehan Alçı, hakkında medyaya yansıyan "Türkiye PYD ile görüşmeli ve anlaşmalıdır" sözlerine açıklık getirdi. Bu sözleri 'kuyruklu bir yalan' olarak niteleyen Alçı, "malum 28 Şubat kalıntısı kişiler yaymaya çalışıyor." diyerek sert konuştu.

Alçı, 'Cumhuriyetimiz ve hakikatler' başlığıyla yayınlanan yazısında "Kimi faşistler sözlerimi kesip biçerek kasten operasyon yapıyor ve benim gerçek fikirlerimin aksine bir fotoğraf çizmeye çalışıyorlar." diyen Alçı, "Bunlar son derece gülünç. Niye bu çarpıtmayı yaptıklarını bu yazıda anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Alçı, kendisine söz konusu sözler üzerinden gelen eleştirilere yazısında şöyle yanıt verdi:

"Kimileri bu hakikati inkar etmek istiyor"

Öte yandan bu terör örgütü ve uzantılarının bulundukları ülkelerde bir sosyal tabanı ve destekçisi yok mu? Maalesef var. Bu tespiti üzülerek yapıyorum ama söylediklerim gerçek. Kimileri bu hakikati inkar etmek istiyor ama böyle bir inkar tavrı sadece PKK terörünün ekmeğine yağ sürüyor. Benim söylediğim budur. Zaten şimdi de Türkiye terörle mücadele ediyor ama bu bahsettiğim sosyal tabandaki insanları da kazanmaya ve bu örgütten soğutmaya gayret ediyor.

"Kuyruklu bir yalan"

Benim “Türkiye PYD ile görüşmeli ve anlaşmalıdır” dediğim gibi kuyruklu bir yalanı malum 28 Şubat kalıntısı kişiler yaymaya çalışıyor. Düşüncem bunun tam aksi. PKK terör yöntemlerini bırakmadıkça PYD gibi güçler yok hükmündedir. Bilakis PKK silahları gömmeden ve o gömülmüş silahların üstüne beton dökmeden yeni çözüm sürecinin anlamlı ve doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle bir süreç imkansızdır.

" O zaman yapılanları hala savunuyorum"

Öte yandan dün de yazdığım gibi geçmişte Milli İstihbarat Teşkilatımız öncülüğünde gerçekleşen çözüm süreci çok doğru ve yüzde yüz yerli bir projeydi. Ben de haklı bir devlet projesi olan bu süreci sonuna kadar savundum ve o zaman yapılanları hala savunuyorum.

Zaten kötü niyetli saldırı ve iftiraların da temel sebebi bu.

Tuhaf organize işler dönüyor

Söz konusu iftiracılara dikkat edin. Barış Pınarı Harekatı’nda Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çok önemli ve büyük rolünü de görmezden gelmeye çalışan isimler bunlar. Detaylarını bir başka yazıda açıklayacağım tuhaf organize işler dönüyor. Devlet de bunun farkında.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı’nı sonuna kadar desteklerken aynı zamanda Kürt yurttaşlarımıza yönelen ırkçı saldırılara karşı da net duruşumu bu köşeyi okuyanlar biliyor.

Söz konusu faşist güruh, bu özgürlükçü-demokrat tavrıma da tahammül edemiyor çünkü onlara göre Kürtler tamamen inkar ve asimile edilmeli.

Yani devlet tıpkı 90’lardaki kafasıyla davranıp terör örgütünün ekmeğine yağ sürmeli. Bu zihniyet yüzünden PKK’nın sosyal tabanı yıllar içinde büyüdü.

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