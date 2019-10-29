Irak'ta polis göstericilere ateş açtı! Onlarca ölü ve yaralı var

IRAK 'ın Kerbela şehrinden korkunç bir son dakika haberi geldi. Kerbela şehrindeki protestolarda polis göstericilere ateş açtı. İlk açıklamalara göre en az 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Kerbela'da protestocuların üzerine ateş açıldı. Polisin ateş açması sonucunda Kerbela'da en az 13 kişi öldü, 865 kişi ise yaralandı.

Polis gerçek mermi kullandı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, vilayet binası önünde yaşanan olaylarda güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açtığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı

Öte yandan Parlamento'ya bağlı Irak İnsan Hakları Komiserliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'da kalabalığın dağılması için güvenlik güçlerinin otomatik silahlarla ateş açtığı kaydedildi. Süren hükümet karşıtı gösterilerden dolayı Kerbela'da, 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu.

İran karşıtı sloganlar

Tahrir göstericileri, sık sık "halk rejimi devirmek istiyor" sloganları atıyor. Meydanda, özellikle "vatan istiyorum" yazılı çok sayıda pankart açılması dikkati çekiyor.Iraklılar, vatanlarında özgür ve güvende olmadıklarını düşünüyor ve bunun için de özellikle ABD ile İran'ın ülkenin iç meselelerine müdahalesine karşı olduklarını ifade eden sloganlar atıyor. İran'a en yoğun tepki, Şiilerin yoğun olarak bulunduğu güneydeki kentlerde dile getiriliyor.

Ölü sayısı 100'e yakın

Protesto gösterileri hakkında açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını belirtirken, Irak basınında ölü sayısının 100'e yakın olduğu bildirildi.

Protestolar tüm şehirlerde sürüyor

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle başlayan protestolar başkent Bağdat başta olmak üzere tüm şehirlerde sürüyor.

4 bin kişi yaralandı

25 Ekim'de başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda düne kadar yaklaşık 4 bin kişi yaralandı. Bağdat, protestoları engellemek için sosyal medya hesaplarına erişimi engellemişti.