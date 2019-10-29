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Bursa'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! Böyle gözaltına alındılar

Önceki gün Bağdadi'nin ABD'nin operasyonuyla öldürülmesinin ardından DEAŞ'a yönelik operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde 26 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olan ve destek veren şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bu sabah saatlerinde 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, zırhlı araçlarlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı.

Ekipler, 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

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