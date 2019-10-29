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Manuel Fernandes'ten Süper Lig itirafı

Rusya'da Krasnodar forması giyen Manuel Fernandes, ''Türkiye'den beni isteyenler oldu. Ancak Krasnodar'ın teklifi en ilgi çekici olanıydı ve ben de hiç çekinmeden imzayı attım." dedi.

Beşiktaş'ta üç buçuk sezon boyunca forma giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminin son gününde Krasnodar'a imza atmıştı.

Siyah Beyazlılar'ın yanı sıra Göztepe'nin de gündemine gelen yıldız isim, Rus basınıyla gerçekleştirdiği röportajda gündem yaratan bir itirafta bulundu.

''Türkiye'den beni isteyenler oldu''
Sport24 adlı televizyon kanalının sorularını yanıtlayan 33 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, boşta olduğu dönemde Süper Lig'den teklif aldığını doğrularken "Farklı ülkelerden birkaç kulüp benimle ilgilendi. Örneğin Türkiye'den beni isteyenler oldu. Ancak Krasnodar'ın teklifi en ilgi çekici olanıydı ve ben de hiç çekinmeden imzayı attım." ifadelerini kullandı.

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