DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan tespit edildi

Öldürülen terör örgütü DAEŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin kimliği operasyondan üç ay önce iç çamaşırındaki DNA'dan tespit edildi.

Terör örgütü DAEŞ'e karşı yapılan operasyonlarda ABD ile birlikte hareket eden bir diğer terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilisi Polat Can tarafından paylaşılan Twitter mesajlarında, Bağdadi'nin terör örgütü SDG mensubu bir casus tarafından takibe alındığını aktardı.

İç çamaşırından DNA'sı tespit edildi

İstihbarat çalışmalarının CIA ile irtibat halinde yürütüldüğünü aktaran Can, terör örgütü SDG casusunun Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırı ele geçirmeyi başardığını ve bu iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testlerinin takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladığını söyledi.

"CIA ile birlikte izini sürüyorduk"

SDG yetkilisi, şu ifadeleri kullandı: 15 Mayıs'tan bu yana CIA ile birlikte çalışarak Bağdadi'nin izini sürüyorduk. Saklandığı yeri çok sık değiştiriyordu. Bağdadi'ye İdlib'de ulaşmayı başaran kaynağımız, Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırını geri getirdi ve yapılan DNA testleri söz konusu kişinin %100 Bağdadi olduğunu kanıtladı.

Yerleşkenin planını oda oda anlattı

ABD'de yayın yapan NBC televizyonuna bir mülakat veren terör örgütü SDG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani röportajda, SDG istihbarat birimlerinin Bağdadi'nin en yakın çevresine sızmayı başarmış olan bir casusunun bulunduğunu anlattı ve Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Barişa köyünde Bağdadi'nin saklandığı yerleşkenin planını oda oda anlattığını söyledi.

Kan örneğini almayı başardı

Mazlum Kobani, güvenlik danışmanı olarak Bağdadi'nin yanında tuttuğu casusunun, yaz aylarında DAEŞ liderine ait bir kullanılmış iç çamaşırını yetkililere ulaştırdığını, daha sonra ise Bağdadi'nin kan örneğini almayı başardığını belirtti. Kobani, ABD'li istihbarat birimlerine verilen iç çamaşırı ve kan örneği üzerinde yapılan DNA testlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte operasyon hazırlıklarının da hızlandığını aktardı.