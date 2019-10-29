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Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın sözleşmesi feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör kıyımları devam ediyor.  Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. İzmir ekibi ligde geride kalan 9 haftada 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer alıyor.

Sırada hangi hoca var
Kayserispor'da Samet Aybaba'nın 17 günlük maceranın ardından istifa etmesi ve şimdi de Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması 'sırada hangi hoca var' sorusunu akıllara getirdi.

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