Zayıflama iğnesi-HCG diyeti nedir nasıl yapılır dolandırıcılara dikkat!

Zayıflama iğnesi-HCG diyeti nedir nasıl yapılır? Hamilelik hormonu olan HCG diyeti listesinde neler var, zayıflama iğnesi nereden alınır, HCG diyeti tehlikeli mi kaç kilo verdirir gib soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte zayıflama iğnesi diyeti olarak da anılan HCG diyetinin detayları ve olası tehlikeleri...

HCG diyeti nedir, nasıl yapılır? Zayıflama iğnesi diyeti olarak bilinen HCG diyetiyle günde 1 ila 2 kilo vermeniz mümkün. Öte yandan HCG diyetinde açlık hissetmeyeceğiniz iddiası da HCG diyetini son yıllarda popüler yapan detaylardan biri. HCG diyeti tehlikeli mi sorusu ise bu diyetin karşısında olanların tartıştığı en önemli konulardan biri. Haberimizde HCG diyeti nedir, nasıl yapılır, HCG diyetiyle ne kadar kilo verilir, HCG diyet listesinde neler var, HCG diyeti iğnesi nam-ı diğer zayıflama iğnesi nereden alınır, ne kadar gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

HCG diyetine öncelikle HCG'nin ne olduğunu anlatarak başlayalım. HCG erken gebelik döneminde vücutta yüksek miktarlarda görülen bir hormondur. Hem erkek hem de kadınlarda doğurganlık sorunlarını tedavi etmek için HCG kullanılmaktadır. Bununla birlikte, artmış kan HCG seviyeleri plasenta, yumurtalık ve testis kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin belirtisi olabilir.

Zayıflama iğnesi HCG hormonu nasıl vücuda verilir?

Bunların dışında HCG'yi bir diyete dönüştüren Albert Simeons adlı İngiliz bir doktordu. Simenos 1954'te HCG'yi bir zayıflama umudu olarak sundu. Günde yaklaşık 500 kalorili ultra düşük kalorili bir diyet olan HCG diyeti, vücuda HCG hormonu enjekte etmeyle uygulanıyor. Bugün, HCG ürünleri, oral damlalar, tabletler ve spreyler dahil olmak üzere çeşitli şekillerde satılmaktadır. Ayrıca sayısız web sitesi ve bazı perakende mağazaları aracılığıyla da temin edilebilir.

HCG hormonu gerçekten zayıflatıyor mu?

HCG hamilelik sırasında üretilen ve vücudun hamile olduğunu söyleyen protein bazlı bir hormondur. HCG, embriyo ve fetüsün gelişmesi için gerekli olan progesteron ve östrojen gibi önemli hormonların üretimini sürdürmeye yardımcı olur. Hamileliğin ilk üç ayından sonra kandaki HCG seviyeleri azalır.

HCG diyetinin savunucuları metabolizmayı arttırdığını ve çok fazla yağ kaybetmenize yardımcı olduğunu iddia eder üstelik açlık hissetmeden.

Bununla birlikte, yapılan birçok çalışma, HCG diyetiyle elde edilen kilo kaybının, yalnızca çok düşük kalorili alımdan kaynaklandığı ve HCG hormonu ile ilgisi olmadığı sonucuna varmıştır.

Bu çalışmalar, bireylere verilen HCG ve plasebo enjeksiyonlarının kalori kısıtlı diyetler üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Kilo kaybı iki grup arasında aynı veya neredeyse aynıydı. Ayrıca, bu çalışmalar HCG hormonunun açlığı önemli ölçüde azaltmadığını tespit etti.

Kaslarınız zarar görebilir

Kilo kaybının en sık görülen bir yan etkisi kas kütlesinin azalmasıdır. Bu özellikle, HCG diyeti gibi kalori alımını ciddi şekilde kısıtlayan diyetlerde yaygındır. Vücudunuz ayrıca aç olduğunu düşünebilir ve enerjiyi korumak için yaktığı kalori miktarını azaltabilir. Bununla birlikte, HCG diyetinin savunucuları kas kaybına değil, sadece yağ kaybına neden olduğunu iddia ediyorlar. Ayrıca, HCG'nin diğer hormonları yükselttiğini, metabolizmayı arttırdığını ve büyümeyi teşvik eden veya anabolik bir duruma yol açtığını iddia ediyorlar..

HCG diyeti listesinde neler var?

HCG diyeti çok düşük yağlı, çok düşük kalorili bir diyettir.

Genel olarak üç aşamaya ayrılır:

Yükleme aşaması: HCG almaya başlayın ve iki gün boyunca bol miktarda yüksek, yüksek kalorili yiyecekler yiyin.

Kilo kaybı aşaması: HCG almaya devam edin ve 3-6 hafta boyunca günde sadece 500 kalori alın.

Bakım aşaması: HCG almayı bırakın. Yavaş yavaş yiyecek alımını arttırın, ancak üç hafta boyunca şekerden ve nişastadan kaçının. Asgari kilo kaybı arayan kişiler orta haftada üç hafta geçirebilirken, önemli kilo kaybı isteyenlerin diyetini altı hafta boyunca takip etmeleri ve hatta döngünün tüm aşamalarını birkaç kez tekrarlamaları önerilebilir.

HCG diyetinde günde 2 öğün beslenme izni var

Kilo verme aşamasında, yalnızca günde iki öğün yemeye izin verilir - genellikle öğle ve akşam yemekleri.

HCG öğün planları genellikle her öğünün bir kısım yağsız protein, bir sebze, bir parça ekmek ve bir meyve içermesi gerektiğini gösterir. Tereyağı, yağlar ve şekerden kaçınılmalıdır, ancak çok fazla su içmeniz teşvik edilir. Maden suyu, kahve ve çay da kullanılabilir.

HCG iğnesi alırken dolandırılmayın

Bugün piyasadaki HCG ürünlerinin çoğu homeopatiktir, yani herhangi bir HCG içermezler. Enjeksiyonlar şeklinde gerçek HCG, doğurganlık ilacı olarak uygulanır ve sadece doktor reçetesiyle alınabilir.

Güvenlik ve Yan Etkiler

HCG diyetiyle ilişkili bir dizi yan etki vardır, örneğin: baş ağrısı, depresyon

yorgunluk. Bunlar büyük ölçüde, insanların kendilerini mutsuz hissetmelerini sağlamak için garanti edilen açlık seviyeli kalori alımlarından kaynaklanıyor olabilir.

Kilo vermek ve uzak tutmak konusunda ciddiyseniz, HCG diyetinden çok daha mantıklı olan birçok etkili yöntem vardır.