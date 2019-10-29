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ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal Ermeni Soykırımı tasarısına onay

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde ABD'den skandal bir hamle geldi. ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, bir karar imza attı. Sözde Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan tasarı, ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

ABD politikası olarak teşvik ediliyor

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni Soykırımı'na ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

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