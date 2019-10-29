Devlet erkanından Anıtkabir'e 29 Ekim çıkarması Erdoğan'ın mesajı okundu

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.

Erdoğan'ın mesajı;

Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı dönemde, direniş ruhu ile yurt içi ve dışında mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.