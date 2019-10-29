Devlet erkanından Anıtkabir'e 29 Ekim çıkarması Erdoğan'ın mesajı okundu
Resmi olarak 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde coşkulu törenler düzenleniyor. Devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Anıtkabir'deki programa katıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurdun dört bir köşesinde coşkulu kutlamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Başkentteki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.
Erdoğan'ın mesajı;
Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı dönemde, direniş ruhu ile yurt içi ve dışında mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.
Erdoğan törende siyasi parti liderleri, bakanlar ve kamu kurumu başkanları ile tek tek tokalaştı.