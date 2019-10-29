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Yavru vatan Kıbrıs'ta eğitim uçağı düştü ölüler var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda bir eğitim uçağı düştü. Düşme sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yavru vatan Kıbrıs'tan son dakika acı bir haber geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda bir eğitim uçağı düştü. Düşme sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle...

"Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişiÿyaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu’da çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

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