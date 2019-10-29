HABER /  GÜNCEL

Kamu kurumları ve özel sektöre 51 bin personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işverenler kamu kurumları ve özel sektörde çalışacak 51 bin personel alımı yapacak.

Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) yapılan duyuruya göre 2019 Kasım ayı sonuna kadar KPSS şartı olmadan çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara, vasıflı ve vasıfsız 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacak.

51 bin personel alımı

Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden, daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvuruların kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılabileceğini ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dilek İmamoğlu'nun bayram kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünde ABD'den skandal karar
Max Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım
Türkiye'den İngiltere'ye Başkan Şeyma Döğücü'ye saldırı tepkisi
Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı: Hepsine kan kustururdum
DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin kimliği iç çamaşırındaki DNA'dan tespit edildi
Cinsiyet değiştirmek isteyen kız sevdiği kızı kaçırmak istedi!
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklar gözlük kullanmaya nasıl alıştırılır?
Donald Trump'a azil soruşturması! İlk oylama perşembe günü
ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal Ermeni Soykırımı tasarısına onay
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'çılar yakalandı
Vatandaş dikkat! Balıkta inanılmaz hile bunu bile yapıyorlar!
Yorumlar 1 yorum