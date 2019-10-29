Kamu kurumları ve özel sektöre 51 bin personel alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işverenler kamu kurumları ve özel sektörde çalışacak 51 bin personel alımı yapacak.

Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) yapılan duyuruya göre 2019 Kasım ayı sonuna kadar KPSS şartı olmadan çeşitli kamu kuruluşlarına ve özel kurumlara, vasıflı ve vasıfsız 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacak.

51 bin personel alımı

Yüzlerce meslek gurubundan, her okur düzeyden, daimi ve geçici olmak üzere toplamda 51 bin personel alımı yapılacağını duyuran İŞKUR, ön başvuruların kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılabileceğini ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti.