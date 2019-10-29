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Fenerbahçe Mesut Özil'i bitiriyor! Comolli İngiltere yolcusu

Fenerbahçe, Arsenal'in kadro dışı bıraktığı Mesut Özil için harekete geçti. Damien Comolli, Mesut için İngiltere'ye gidiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı. Özil'in menajerı ile temas kuran Damien Comolli girişimlerini hızlandırdı.

Comolli İngiltere yolcusu
Takvim'de yer alan habere göre, Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta İngiltere'ye giderek hem Mesut Özil hem de iyi ilişkileri olduğu Arsenal kulübü ile görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa Mesut ocakta çubuklu formayı giyecek.

Önümüzdeki 1 ay kritik
Arsenal'in bedelsiz kiralamayı kabul ettiği ancak Mesut'un parasının kendi ödeyeceği kısmının vergisini Fenerbahçe'nin ödemesini istediği ifade ediliyor. Önümüzdeki 1 ay kritik!.

Sadece 2 kez forma giydi
Mesut Özil, bu sezon ligde ve kupada 1'er kez olmak üzere 2 kez forma giydi. Son 5 maçta ise hiç şans bulamadı.

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