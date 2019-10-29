HABER /  DÜNYA

Alman bakan merdivenden yüzüstü yere düştü! Bilincini kaybetti

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra protokoldeki yerine geçerken merdivenlerden yüzüstü yere düştü. Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi.

Almanya’nın Dortmund şehrinde Almanya’nın Dijital Stratejisi konulu konferansta açılış konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçmek isteyen Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, tökezleyerek yüzüstü yere düştü.

Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Altmaier’e sağlık ekibi müdahale etti.

Etrafına siyah perde çekildi

Basının görüntü almaması için Alman bakanın etrafına siyah perde çekildi. Daha sonra Altmaier, bir ambulansa hastaneye kaldırılırken, konferansa bir süreliğine ara verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de bugün aynı konferansta bir konuşma yapması bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dilek İmamoğlu'nun bayram kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hasan Kaçan'dan Erdoğan'ın davetini reddeden Cem Yılmaz'a tepki
Kamu kurumları ve özel sektöre 51 bin personel alımı yapılacak
Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümünde ABD'den skandal karar
Max Kruse: İstiklal Marşı'nı şov yapmak için okumadım
Türkiye'den İngiltere'ye Başkan Şeyma Döğücü'ye saldırı tepkisi
Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı: Hepsine kan kustururdum
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklar gözlük kullanmaya nasıl alıştırılır?
Donald Trump'a azil soruşturması! İlk oylama perşembe günü
ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal Ermeni Soykırımı tasarısına onay
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'la yollar ayrıldı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'çılar yakalandı
Vatandaş dikkat! Balıkta inanılmaz hile bunu bile yapıyorlar!
Yorumlar 1 yorum