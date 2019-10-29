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Taliban'dan korkunç saldırı! 21 kişi hayatını kaybetti

Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.

Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da Cüzcan eyaletinde Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.

Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.

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