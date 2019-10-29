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Zlatan Ibrahimovic yeni adresini açıkladı

Futbol hayatına ABD'de devam eden İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, İspanya'ya döneceğini açıkladı.

Amerika Major Lig Takımlarından LA Galaxy ile son sezonunu geçiren Zlatan Ibrahimovic, yeni durağının İspanya oldacağını duyurdu. Instagram hesabından "Merhaba Ispanya. Tahmin edin ne var? İspanya'ya geri dönüyorum" açıklamasını yaptı.

39 milyon takipçisiyle paylaştı
Boşnak asıllı İsveçli oyuncu, hangi takımın formasını giyeceği konusunda bir açıklama yapmazken, haberi ilk olarak 39 milyon Instagram takipçisiyle paylaştı.

Son iki sezonu Amerika'da geçirdi
2008-09 sezonu Barcelona ile geçiren 38 yaşındaki oyuncu, son iki sezonu Amerika'da geçirdi. LA Galaxy takımının formasını giyen başarılı forvet, 2018'de 27 lig maçında 22, bu sezon ise 31 maçta 31 gol kaydetti.

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