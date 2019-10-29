Bakan Hulusi Akar: YPG terör örgütünün bölgede kaldığı gözüküyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgeden teröristlerin temizlenmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasına saatler kala yaptığı açıklamada "Terör koridoruna izin yok" ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya grubu temsilcileriyle SABAH Ankara bürosunda buluşan Hulusi Akar Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar terörle mücadele epey mesafe katedildiğini söyleyerek "YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekât Bölgesinde kaldığı gözüküyor" dedi.

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre Akar'ın toplantıda yaptığı vurgular şu şekilde:

'Bu mücadele bitmez'

- Derdimiz terörün Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmaması. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Böyle bir şey aklımızdan geçmez. Terör örgütlerinin varlığı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğüne de karşı hareket. Türkiye'nin gayretlerinden Suriyeli kardeşlerimiz de faydalanacak. Epey mesafe aldık, tehdidi bertaraf ettik. Fakat bu mücadele bitmez. Bitmeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

'Çıktılar' diyen ABD'ye sorduk'

- YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekât Bölgesinde kaldığı gözüküyor. ABD'nin de 'çıkardık' diye beyanları açık ve seçik. ABD askeri ataşesini Genelkurmay'a davet edip 'Yazınız bu, hepsi çıktı dediniz. Şimdi şehitler var burada. 17 Ekim'de imzaladığınız mutabakat da ortada. Dolayısıyla bunun izahı nedir?" diye sorduk. Bununla da yetinmeyip bakanlık düzeyine kadar mektup veya telefonla aksettirecek bir çalışma içerisine girdik. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile görüşeceği 13 Kasım öncesinde bunların belgelenmesi lazım. İrili ufaklı her konuşmayı, kaç yazı yazmışız, kaç kişi olmuş hepsini not ediyoruz. 13 Kasım'a kadar kaydedip tenkitlerimiz, ricamız, sorularımız bunlardır diye anlatabilelim.