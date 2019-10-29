Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda bir ilk! Aydınlık ve Sözcü de davet edildi

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resepsiyona ilk kez davet edildiklerini açıkladı. Yücel, Sözcü gazetesinin de ilk kez davet aldığını duyurdu.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, dün kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna dair açıklama yaptı.

Yücel, Aydınlık ve Sözcü gazetelerinin ilk kez resepsiyona davet edildiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yarın düzenlenecek 29 Ekim resepsiyonuna ilk kez @AydinlikGazete ve @gazetesozcu de davet edildi. — Mustafa İlker Yücel (@milkeryucel) October 28, 2019

Oda TV'de yer alan habere göre resepsiyona davet edildiği öğrenilen bir diğer isim de "Uzun süredir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında soğuk rüzgarların estiği söylenen Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök."