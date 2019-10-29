Galatasaray idmanına damga vuran Terim-Falcao fotoğrafı

Galatasaray'da sakatlığından dolayı uzun zamandır forma giymeyen Radamel Falcao ile Fatih Terim'in bir aya geldiği fotoğraf karesi bugünkü idmana damga vurdu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Terim-Falcao görüşmesi

Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında büyük umutlarla alınan ancak sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Radamel Falcao ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin fotoğrafını, Galatasaray sosyal medya hesabından paylaştı.







Fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda'nın ise günü tedaviyle geçirdiği açıklandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, antrenman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türk bayrağı açarak kutladı.



Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.