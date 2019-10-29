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Feyenoord'da Jaap Stam istifa etti

Feyenoord'da teknik direktör Jaap Stam, Ajax karşısında alınan 4-0'lım yenilginin ardından görevinden istifa etti.

Hollandalı eski milli futbolcu Jaap Stam'ın, mart ayında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Feyenoord'daki teknik direktörlük dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki Stam, ligin 11. haftasında 4-0 kaybedilen Ajax maçı sonrası görevinden ayrıldı.

Eredivisie'deki son 6 karşılaşmasının yalnızca 1'ini kazanabilen Feyenoord, lider Ajax'ın 15 puan gerisinde 12. sırada yer alıyor.

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