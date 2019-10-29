Çaykur Rizespor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Ziraat Türk Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Çankırı Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün
1074 Çankırıspor: Cihan Bal, Burak Gençbay, Burak Kurttekin, Oğuzhan Öztürk, Umut Şahin, Serkan Küçük, Abdurrahman Veli Akça (Dk. 36 Osman Nuri Çulfa), Anıl Sarıoğlu (Dk. 46 Ahmet Can Tekin), Oğuzcan Coşkun (Dk.79 Ali Yakup), Batınay Ak, Hakkı Tosun
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Atakan Akkaynak, Scepovic (Dk. 63 Muhammet Çelik), De Pauw (Dk. 72 Eren Karadağ), Yusuf Acer (Dk. 89 Emir Han Topçu) , Barış Alıcı, Chatziisaias, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Orhan Ovacıklı
Goller: Dk. 23 ve 58 Barış Alıcı, Dk. 41 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Ahmet Can Tekin (1074 Çankırıspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Yusuf Acer, Dk. 34 Chatziisaias (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Umut Şahin, Dk. 33. Veli Akça, Dk. 63 Serkan Küçük (1074 Çankırıspor)