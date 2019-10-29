Şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın ey vekil? CHP'l isme sert sözler

Şehit Mustafa Korkmaz’ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar şunları yazdı: