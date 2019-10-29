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MSB duyurdu: Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle ikinci gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı" ifadeleri kullanıldı. 

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