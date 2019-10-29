Aykut Kocaman'lı Konyaspor'a kupa şoku

Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor, Konyaspor'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde normal süresi 0-0 biten maçta TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'a uzatmalarda Harun Özcan’ın ayağından yediği golle 1-0 mağlup olan Konyaspor Türkiye Kupası'na veda etti.





Kötü gidişat devam etti

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildikten sonra Fenerbahçe deplasmanında 5-1'lik mağlubiyet almıştı. Konyaspor, bugün de TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'a uzatmalarda yediği golle 1-0 yenildi ve kupadan elenerek kötü gidişatı sürdürdü.