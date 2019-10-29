Antalyaspor kupada penaltılarla turladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu eleyerek 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Antalyaspor, Niğde Anadolu FK'yı normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlanan maçta penaltı vuruşları sonunda 3-2 yenerek 5'inci tura yükseldi.
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Antalyaspor, Niğde Anadolu'yu penaltılarda 3-2 yenerek adını 5. tura yazdırdı.