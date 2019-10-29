Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim resepsiyonunda 4 ayrı yere canlı bağlantı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda Doğu Akdeniz, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü, Rasulayn ve Tel Abyad olmak üzere 4 farklı yere canlı bağlantı yaptı.

İlk bağlantı Doğu Akdeniz'de göreve Gökçeada fırkateynimize yapıldı. Deniz Yarbay Engin Ağmış, 29 Ekim dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanım, TSK'nın ayrılmaz bir parçası olan şanlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bir ferdi olarak, TGC Gökçeada fırkateyninden tüm devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Aziz Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. TGC Gökçeada Fırkateyni olarak Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla Doğu Akdeniz'de diğer denizaltılarımız, su üstü gemilerimiz ve İHA'larımız ile Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı icra etmekteyiz. Yavuz sondaj gemimize refakat ediyor ve koruyoruz. Görevlerimizi yerine getirirken şanlı sancağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.





"Verilecek tüm görevleri yapmaya hazırız"

29 Ekim resepsiyonunda ikinci bağlantı, Diyarbakır 8. ana jet üssüne yapıldı. Pilot Binbaşı Mehmet Onur Dikmen, "Sayın Cumhurbaşkanım, TSK'nın ayrılmaz bir parçası olan şanlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak, zat-ı aliniz başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, Aziz Türk milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk hava sahasının korunması için verilecek tüm görevleri yapmaya hazırdır. Aziz milletimizn duasını her zaman içimizde hissediyor, aziz ve kararlılıkla görevimizi icra etmeye devam ediyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla verilen her göreve yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.





"Barış pınarı harekatı kararlılıkla devam ediyor"

Resepsiyonda Üçüncü bağlantı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'da görev yapan askerlerimizle yapıldı. Piyade Komando Binbaşı İlkay Dirim, 29 Ekim dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimiz adına, zat-ı aliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Türk ordusu tarafından, sınırlarımızda güvenliği sağlamak, terör tehdidini bağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla devam ediyor. Biz burada, Tüm vatandaşlarımızın yanımızda olduğunu bilerek, daima görevimizin başındayız." dedi.





"Devletimizin bekası için görevimizin başındayız"

29 Ekim resepsiyonunda dördüncü ve son bağlantı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'da görev yapan askerlerimizle yapıldı. Piyade yüzbaşı Celil Özekim, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Operasyonda bulunan tüm silah arkadaşlarımız adına zat-ı aliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Milletimizin huzur ve refahını sağlamak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi her yerde sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta zat-ı aliniz başta olmak üzere Türk milletine destekleri için teşekkür ederiz. Devletimizin ve milletimizin huzur ve güvenliği, bekası için görevimizin başındayız. Bu anlayışla güçlüyüz, kararlıyız. Bize verilen görevleri yapmaya hazırız." dedi.