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Rusya yalanladı! Türkiye sınırında askeri polise ateş açılmadı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye-Türkiye sınırındaki Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisi birliğine ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, "Suriye-Türkiye sınırındaki Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisi birliğine ateş açıldığına dair sosyal medyada yayılan bilgi gerçeği yansıtmıyor" dedi.

"Zırlı aracın yanında patlama yaşandı"

Bu arada Rus yetkili, Derbesiye sınır kapısında Rus askeri polisinin Türk tarafıyla buluşmaya hazırlandığı sırada Rus zırhlı aracının yanında patlama yaşandığını açıkladı. 

"Provokasyon girişimi başarısız oldu"

Rus askerlerin yara almadığını ve askeri teçhizatın çalışır durumda olduğunu belirten yetkili, "Türk tarafıyla görüşme planlanan şekilde gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişilerin Suriye-Türkiye sınırındaki provokasyon girişimi başarısız oldu" diye vurguladı.

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