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Miçotakis: Türkiye sürekli tehdit ediyor

Türkiye'nin göçmenlerle sürekli kendilerini tehdit ettiğini belirten Miçotakis AB'ye sitem etti.

Türkiye'nin Yunanistan’ın düzensiz göçmenleri Türkiye’ye ittiğine dair açıklamasına Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis’ten cevap geldi.

Miçotakis yaptığı konuşmada AB'ye seslenerek “ Türkiye kendi arzuları için göçmen sorununun araçsallaştırıyor. Türkiye Yunanistan’a atıfta bulunduğunda dikkatli olmalı. Bizi sürekli göçmenlerle tehdit ediyorlar ” ifadelerini kullandı.

"3 kıtanın sorununu taşıyamayız"
Son göç dalgalarıyla Yunan adalarının nefes alamama haline geldiğini söyleyen Miçotakis “Sınırlarımızı koruyoruz ve her zaman mazlumlara kucak açıyoruz. Ancak bir ülke üç kıtanın sorununu taşıyamaz” dedi ve Avrupalılar ile Araplar arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

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