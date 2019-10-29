MSB'den 5 maddelik çekilme açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı 22 Ekim tarihinde Rusya ile varılan mutabakat çalışmalarına ilişkin 5 maddelik basın açıklaması yaptı. Öte yandan Rusya 34 bin YPG/PKK'lının güvenli bölgeden çıktığını açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı 22 Ekim tarihinde Rusya ile varılan mutabakat çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Savunma Bakanlığı 5 maddelik yaptığı açıklamada "2 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Bakanlık açıklaması şu şekilde:
1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.
2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.
3. Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.
4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.
Rusya 34 bin YPG/PKK'lının güvenli bölgeden çıktığını açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov, yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Borenkov, Rus tarafının mutabakatta öngörülen şartları yerine getirdiğini belirterek, "Rus tarafı, 22 Ekim 2019 tarihli Türkiye-Rusya Mutabakat Muhtırasında öngörülen önlemleri tamamen uygulamıştır. 29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir." ifadesini kullandı. Suriye-Türkiye sınırında rejime ait güçlerin 84 sınır karakolu oluşturduğu bilgisini paylaşan Borenkov, bunlardan 60'ının Kamışlı, 24'ünün ise Kobani bölgesinde bulunduğunu aktardı.