MSB'den 5 maddelik çekilme açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı 22 Ekim tarihinde Rusya ile varılan mutabakat çalışmalarına ilişkin 5 maddelik basın açıklaması yaptı. Öte yandan Rusya 34 bin YPG/PKK'lının güvenli bölgeden çıktığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı 22 Ekim tarihinde Rusya ile varılan mutabakat çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Savunma Bakanlığı 5 maddelik yaptığı açıklamada "2 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.

3. Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.

4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.