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Fatih Tezcan’dan Atatürk reklamına skandal tepki

Atatürk düşmanlığıyla bilinen yazar Fatih Tezcan’dan Cumhuriyet Bayramı için Yeni Şafak gazetesinde bulunan reklama skandal bir tepki geldi. Tezcan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha önce de Atatürk’e hakaret ettiği paylaşımları ile taraflı tarafsız çok sayıda insandan büyük tepki çeken Tezcan, bu sefer de Yeni Şafak gazetesinde bulunan bir reklam üzerinden skandal bir paylaşım yaptı.

Yeni Şafak’ın sür manşetinde Atatürk’lü 29 Ekim reklamının bulunmasına tepki gösteren Tezcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi...”

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