Teröristlere tanınan 150 saatlik süre doldu

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü YPG/PKK'ya Güvenli Bölge'den çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre doldu.

YPG'li teröristlerin Fırat'ın doğusundaki sınır hattından 30 kilometre güneye inmesini, Fırat'ın batısındaki Menbiç ve Tel Rıfat'tan ise tamamen çekilmelerini taahhüt altına alan anlaşma için 150 saat 18.00'de doldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG terör örgütünün Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kaldığı gözüküyor. ABD'nin de 'çıkardık' diye beyanları açık. ABD askeri ataşesini Genelkurmay'a davet edip, 'Bunun izahı nedir?' diye sorduk" dedi. Bu açıklamadan sonra konuşan Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Şoygu, çekilmenin tamamlandığını açıkladı.

Rusya: çekilme tamamlandı

Rusya Federasyonu ile varılan güvenli bölge mutabakatında geri sayım sürerken Rusya'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama geldi. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'la Erivan'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dedi.

Süre doldu

23 Ekim 2019 saat 12.00'de başlayan 150 saatlik süreç 29 Ekim 2019 saat 18.00'de doldu. Bu sürede YPG'li teröristlerin Türkye-Suriye sınırının Suriye tarafındaki 30 km'lik alanın dışına çıkması gerekiyordu.

Ortak devriye başladı

Bu sürenin bitmesine müteakip ise Türkiye ile Rusya'nın Suriye sınırındaki 10 km'lik alanda Kamışlı hariç ortak devriyeler başlamış oldu.

Tel rıfat ve Münbiç'in boşaltılması gerekiyor

Öte yandan 150 saatlik sürede YPG'li teröristlerin Tel Rıfat ve Münbiç'i de tamamen boşaltmaları gerekiyordu.