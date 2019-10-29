Trump'ın öldürüldüğünü açıkladığı DEAŞ'lı isim Muhacir'miş

Beyaz Saray'dan bir yetkili, AA muhabirine, Trump'ın, "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi" ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, "Başkan'ın bahsettiği kişi, DEAŞ sözcüsü Muhacir'di" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi. Büyük ihtimalle en üst görevi alacaktı ama şimdi o da ölü" ifadelerini kullanmış ancak öldürülen kişinin ismini açıklamamıştı.