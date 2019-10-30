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Barcelona, Valladolid'i farklı yendi

Anadolu Ajansı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, Valladolid'i 5-1 yendi.

Lige istediği gibi başlayamayan Barcelona, 10. hafta mücadelesinde Valladolid'i Camp Nou'da ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 2. dakikada Clement Lenglet'in golü ile öne geçti. Valladolid 15. dakikada Kiko Olivas'ın attığı golle skoru eşitlese de Barcelona, 29. dakikada Arturo Vidal, 34 ve 72. dakikalarda Lionel Messi ve 77. dakikada Luis Suarez'in attığı gollerle maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Barcelona ligde 1. sıraya yerleşirken, Valladolid 14 puanda kaldı.

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