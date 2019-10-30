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29 Ekim resepsiyonunda Cumhuriyet Sözcü Fox TV sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde medya açılımı yaşandı.

Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine katılan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, izlenimlerini ve aldığı notları köşe yazısında aktardı.

İlk kez davet edildiler

Resepsiyonun açılıma ve yeniliklere sahne olduğunu belirten Sarıkaya, bugüne kadar gerçekleşenlere çağrılmayan birçok basın kuruluşu temsilcisinin resepsiyona davet edilmiş olmasını önemli bir gelişme olarak niteleyerek yazısına şöyle devam etti:

Davete katıldılar

"Cumhuriyet, Sözcü, Fox TV ile bazı gazete ve televizyonların yazar ve yorumcuları ilk kez dünkü resepsiyona davet edildi, onlar da katılım gösterdi. Bazıları ise bol bol fotoğraf çektirdi, detay notlar aldı…

Komutanlarla canlı bağlantı

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı konuşurken Kıbrıs açıklarında sondaj çalışması yapan gemiyi koruyan Gökçeada Firkateyni ile Resulayn, Talabyad’daki komando birliklerinin komutanları ile canlı bağlantı kurdurdu, bayramlarını kutladı.

Davetli sayısı 5 bin kişiye ulaştı

Yıllar önce de benzer şekilde yurtiçinde terörle mücadele eden birliklerin komutanları ile bağlantı kurulmuş ve kutlamada bulunulmuştu. Bu resepsiyonun bir diğer farkı ise katılımcılarıydı.
Geçmiş resepsiyonlara 4 bin kişi davet edilirken dünkü bin kişi daha arttı ve 5 bin kişiye ulaştı.

Gelenek sürüyor

Kenan Evren’in Cumhurbaşkanlığı dönemindeki 29 Ekim Resepsiyonlarından bu yana süregelen, küçük bagetler arasındaki döner sunumu ise Cumhuriyet Resepsiyonlarının on yıllardır süregelen geleneğini en önemli parçaydı.

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