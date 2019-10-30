Ozan Kabak oynadı Schalke turladı!

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, deplasmanda Almanya İkinci Ligi takımlarından Arminia Bielefeld'i 3-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi.

Schalke 04'ün gollerini 16. dakikada Alessandro Schöpf, 25. ve 32. dakikalarda Benito Raman attı. Arminia Bielefeld'in golleri ise 71. dakikada Fabian Klos ve 77. dakikada Cebio Soukou'dan geldi.

Milli futbolcu Ozan Kabak ilk 11'de başladığı karşılaşmada, 90 dakika forma giydi.

Bayern kolay turladı

Bayern Münih, Vonovia-Ruhr Stadı'nda Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Bochum takımına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 36. dakikada Alphonso Davies'in kendi kalesine attığı golle Bochum'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Bayern Münih, 83. dakikada Serge Gnabry ve 89. dakikada Thomas Müller ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bavyera ekibi böylelikle Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi.