Dolar çok hareketli başladı! Analistlerden çarpıcı değerlendirmeler

30 Ekim sabahına dolar 5.75 üzerinde yukarı yönlü başlarken euro da tekrar 6.40 sınırına dayandı.

TCMB'nin son üç toplantıda 10 puan faiz indirmesinin ardından TL'de sınırlı baskı devam ederken, bankacılar Türkiye piyasalarındaki tatiller nedeniyle kısa haftada bu gece açıklanacak Fed'in faiz kararı, yarın Başkan Uysal'ın sunumunu yapacağı TCMB'nin enflasyon raporu ve 2020 yılı iç borçlanma stratejisinin takip edileceğini belirtiyor.

Dolarda son durum

Fed'in mesajları

Küresel piyasalarda faizler ve jeopolitik tansiyon düşüş trendindeyken gözler bu gece açıklanacak Fed'in faiz kararı ve daha da önemlisi parasal genişlemeye dair mesajlar olacak.

Analistler piyasalarda 25 baz puanlık indirimin fiyatlandığı belirtilirken bir süredir repo piyasasıyla likiditeyi artıran Fed'in metindeki mesajları beklenecek.

ABD'den Türkiye'ye yaptırım

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını 16'ya karşılık 403 evet oyu ile onayladı.

Tasarıda Barış Pınarı Harekatı ile alakalı olarak bazı Türk yetkililere yaptırım öngörüyor ve ayrıca Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.

Enflasyon Raporu

Fed ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra piyasaların bir diğer önemli gündemi ise Merkez Bankası'nın yarın İstanbul'da yapacağı yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı. TCMB'nin İstanbul Şubesi'nde yapılacak toplantı saat 10:30'da gerçekleşecek, raporu Başkan Murat Uysal sunacak.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek.

Bankacılar her ne kadar bugünden TL'de bir tepki oluşmasa da enflasyonun yeniden yükselişe geçtiği dönemde reel faizlerin düşük kalma riskine dikkat çekiyorlar. Dün de bir işlemci "Eğer TCMB bizim hesapladığımızın çok ötesinde bir enflasyon düşüşü beklemiyor ise bu faiz indirimi TL için önemli bir risk oluşturabilir. Ancak bu riski piyasa bugünden fiyatlamayı tercih etmiyor" demişti.

Altında son durum

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