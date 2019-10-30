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Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul asker selamı verdi sözleşmeleri feshedildi

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, asker selamı verdikleri söylenerek Yunanistan'da oynadıkları kulüp tarafından sözleşmeleri feshedildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme son maçında Belçika’yı 33-24’lük skorla mağlup etmişti. Bu skorla gruptan lider çıkıp play-off oynamaya hak kazanan A Milliler maç sonunda asker selamı vermişlerdi.

Sözleşmeleri feshedildi
Olympiakos Hentbol Takımı,2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Milli Takım formasıyla 'Asker Selamı' verdiği için Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetti.

Yunanistan'ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da kadro dışı bırakıldı. AEK, Yunus Özmusul hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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