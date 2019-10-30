Selin Ciğerci babası hangi firmanın sahibi çok zengin çıktı!

Selin Ciğerci 5 yıldır birlikte olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile görkemli bir düğünle evlendi. Ünlü akınına uğrayan düğün sonrası ise Selin Ciğerci'nin özel hayatı merak konusu oldu. Peki Selin Ciğerci'nin babası kim, hangi mağazanın sahibi ve Selin Ciğerci'nin erkek hali nasıldı, o dönem Bebek Okan adıyla nam salmıştı.

Selin Ciğerci özel hayatı ve yaptıkları ile hep magazin basınının gündeminde. Sevgilisi Gökhan Çıra ile 5 yılın ardından dillere destan bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ameliyatla cinsiyet değiştirdi ve kadın oldu. Bebek Okan lakabı ile ünlenen Selin Ciğerci'nin babası ise çok zengin bir iş adamı, ünlü bir hazır giyim mağazasının sahibi.

EVDEN ALTIN KEMERLE ÇIKTI: Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer taktı. Ciğerci bu anları da sosyal medya hesabından anbean paylaşmayı ihmal etmedi.

Metrelerce kuyruğu olan kilolarca ağırlıkta bir gelinlik giyen Selin Ciğerci, düğün sonrası Instagram hesabından tüm detayları paylaştı. Nikah cüzdanını eline alan Ciğerci'nin ilk işi de soyadını değiştirmek oldu. "Oh sonunda" notuyla paylaşım yapan Selin Ciğerci, adını "Selin Ciğerci Çıra" olarak değiştirdi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR: Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı.

Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı alsa da sonradan barıştı.