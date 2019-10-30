Kadın olup Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci Demet Akalın işini anlattı
Erkek iken ameliyat olup eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, yakın arkadaşı Demet Akalın'la kına gecesinde sorun yaşadığını itiraf etti.
İki yıldır birlikte olduğu sevgilisi eski futbolcu Gökhan Çıra ile geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir otelde evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin kına gecesinde kriz çıkmış, Demet Akalın'la araları bozulmuştu. İlk olarak bu durumu yalanlayan Ciğerci, düğünün ardından Akalın'la yaşadığı sorunu itiraf etti.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın düğününde nikah şahitliğini üstlenen Demet Akalın, kına krizine rağmen yakın arkadaşını yarı yolda bırakmayarak düğüne gelmişti. Düğünün ardından ise Selin Ciğerci'nin bomba itirafı geldi.
Selin Ciğerci, sosyal medya hesabı Instagram'da Demet Akalın ve ailesiyle beraber çekildiği fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı:
"Benim saygım sevgim önce anneliğine... İşini sanatını şarkılarını zaten hiç konuşmaya gerek yok. Kınada hem onun hem de benim üzüldüğüm bazı şeyler oldu. Aramıza kara kedi girdi.''