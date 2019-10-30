Falcao'dan olay itiraf! Terim bakın neyi biliyormuş

Galatasaray'da sakatlığından dolayı uzun zamandır forma giyemeyen Falcao, hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Ayrıca Fatih Terim, Falcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağını biliyordu.

Galatasaray'da bir aydır gündemi meşgul eden Radamel Falcao'nun sakatlık ve sağlık durumu ile ilgili, her kafadan bir ses çıkıyor. Aşil tendinopatisi teşhisi nedeniyle PSG maçından beri sahalardan uzak kalan Falcao konusunda teknik heyet ve sağlık heyetine eleştiriler de gelmeye başladı.

Terim'in haberi vardı

Radamel Falcao’nun 2 Ekim itibarıyla 3 hafta sahalardan uzak kalacağı Florya’da biliniyordu. İspanya’ya kendi doktoruna da gitmişti. Bundan Fatih Terim’in de haberi vardı. Ancak Fatih Terim, Falcao için 'müsait olunca oynatacağız' diyerek topu Kolombiyalı golcüye amıştı.

"Hata benim"

Sabah'ta yer alan habere göre; Sivas, Real Madrid ve Beşiktaş'tan sonra Rize maçını da kaçıracak Kolombiyalı golcü ise faturayı kendisine kesti. Sakatlık süreciyle ilgili öz eleştiri yapıp "Hata benim" diyen Falcao, "Monaco'da transferimden dolayı sezona iyi hazırlanamadım. Geldiğimde de idman eksiğim vardı. Ancak taraftarın sevgisine karşılık vermek için hemen oynamak istedim. Yüzde yüz hazır olmadan oynamamalıydım. Bir an önce hazır olmayı ve sahada olmayı istiyorum. Bunu en çok ben istiyorum, çok üzülüyorum.'' itirafında bulundu.

''Kendimi borçlu hissediyorum''

Galatasaray'a aşık olduğunu söyleyen Falcao, ''Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında sahada olmayı herkesten çok ben isterdim. Çok önemli takımlarda oynadım ama Galatasaray'daki kadar tutkulu bir taraftar topluluğu görmedim. Kendimi borçlu hissediyorum ve taraftara borcumu ödeyeceğim'' diye ekledi.

''Rizespor maçında kadroda olacağım''

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre ise Falcao şu ifadeleri kullandı; "Copa America'a gittim. Daha sonra tatil yapıp Monaco'ya geldim. Transfer sürecinde tavır koymak için ciddi bir süre takımla çalışmadım. Otelde kaldım. Türkiye'ye inişimde taraftar sevgisi nedeniyle bir an önce oynamak istedim. Üst üste yüklemeler yapınca sakatlandım. Tam hazır olmadan Kasımpaşa, Brugge ve Fenerbahçe maçlarında oynadım. Aşil tendonumdan Madrid'de tedavi olup iğne vuruldum. Monaco'da aşil tendonumla ilgili sıkıntı olmamıştı. Çok zorlasam derbide oynayabilirdim ama insan vücudunu en iyi kendisi bilir. Bir an önce hazır olmayı ve sahada görev almayı istiyorum. Bunu en çok ben istiyorum. Çok üzülüyorum. Rizespor maçında kadroda olacağım."

Oynamadan 300 bin Euro'yu kaptı

3 yıllık imza atan Falcao, garanti ücret olarak 5 milyon Euro kazanıyor. Ayrıca 29 maçta forma giymesi durumunda Kolombiyalı oyuncu 1.9 milyon Euro da bonus alacak. Garanti ücretinin 2 milyon Euro'luk bölümünü peşin alan Falcao, sahalardan uzak kalsa da Ekim ayındaki 300 bin Euro'luk ücretini de hesabına ekledi.