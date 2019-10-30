Fatih Terim çıldıracak Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz oynattı

''Çocuğum ameliyat oldu'': Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması sosyal medyada büyük tepki topladı.