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ABD'nin Ankara Büyükelçisi skandal tasarılarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan iki yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaptırımların tekrar gündeme gelmesi nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfıeld Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.

Türkiye aleyhine iki tasarı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'ABD Temsilciler Meclisince 1915 olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır.

'Ermeni soykırımı' ve yaptırım tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye aleyhine iki tasarıyı peş peşe oyladı.

ABD'de kararlardan ilki 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak nitelendiren tasarıydı. Hemen ardından ise Suriye operasyonu nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar öngören tasarı kabul edildi. İki karar da büyük çoğunlukla alındı.

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