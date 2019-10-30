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Sörloth’tan Trabzonspor'a 5.8 milyon TL

Alexander Sörloth’un rakip fileleri havalandırdığı 6 lig maçında Trabzonspor, 12 puan topladı. Böylece Karadeniz ekibi primlerle kasasını doldurdu.

Trabzonspor, sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımından iki yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Alexander Sörloth’un attığı goller ve yaptığı asistler sayesinde ligde Futbol Federasyonu’nun verdiği primlerle kasasını doldurdu. En son önceki günkü Başakşehir deplasmanında uzatmada gol atan Sörloth takımını yenilgiden kurtarmıştı.

Kasasına 5 milyon 850 bin lirayı koydu
Norveçli’nin gol attığı maçlarda (6 gol, 3 asist) hiç yenilmeyen Trabzon 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan topladı. Böylece kasasına 5 milyon 850 bin lirayı koydu.

Boş geçtiği maç yok
Sörloth, son 4 maçı da boş geçmedi ve rakip fileleri sarstı. Sörlot’un birer gol attığı maçlar: Kasımpaşa (D: 1-1), G.Birliği (2-2), Beşiktaş (4-1), Ç.Rize (D: 1-2), Gaziantep FK (4-1), Başakşehir (D: 2-2). Avrupa: Sparta Prag (D: 2-2), Sparta Prag (2-1).

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